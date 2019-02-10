Kiprit kaçtı – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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kaçtı

Kiprit kaçtı

Bir ara 'un da gündeminde olan Muhammed 'in yeni rotası oldu.

, 20 yaşındaki futbolcusunu FC Wacker'e kiraladı. Bordo-mavililer oyuncuyu izlemeyi sürdürecek. Şartlar uyarsa Fırtına'ya transfer edilecek.
  1. 10.2.2019
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