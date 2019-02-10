Kale 18’lik Arda’nın – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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18’lik ’nın

Kale 18’lik Arda’nın
Ankaragücü maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'a yoğun tedavi uygulanmıştı. Ancak maçına yetişemedi. Kaleyi 18 yaşındaki Akbulut koruyacak. Arda fiziği ve ayaklarına hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
  1. 10.2.2019
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