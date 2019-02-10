Hedef 3 puan – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hedef 3 puan

Hedef 3 puan

’ı ilk maçta 4’leyen Fırtına, rövanşı vermek istemiyor. Bordo-mavililer hafta boyunca bu maça konsantre oldu. ’dan galibiyetle dönmenin planları yapıldı.

Karadeniz Fırtınası geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü mağlup ettikten sonra 'ı da devirmenin planlarını yaptı. oyuncuları hem taktik hem mental yönden hazırlarken, yönetim de kesenin ağzını açtı. Futbolculara galibiyet durumunda özel prim verilecek. İşte 10 maddede Trabzonpor'un derbi hazırlıkları...

ZARGO TOURE ORTAYA
Eksikler yüzünden teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray'a karşı arayış içerisinde. Başarılı çalıştırıcı, savunma hattında 'in partneri olarak Majid Hosseini'yi oynatmayı planlıyor. Zargo Toure orta sahaya kaydırılacak. Karaman bu hamlesiyle G.Saray'ın orta sahadaki sertliğine cevap vermeyi hesaplıyor.

MAÇ KADROSU
, 'a Filip Novak ve Uğurcan Çakır olmadan gitti. İşte Fırtına'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Ali Osman, İbanez, Batuhan, Murat Cem, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Berkay, Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Rodallega.

SOSA DÖNDÜ
Ligde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 'ya kavuştu. 33 yaşındaki futbolcu son olarak 18 Aralık 2018'de Beşiktaş maçında oynamıştı. Bu karşılaşmada sakatlanan Arjantinli yıldız 56 gündür takımdan uzaktı. Yoğun bir tedavi uygulanan usta oyuncu bugün Stadı'nda Cimbom'a karşı forma giyebilecek.

Sosa, Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Ömer Asaf Kılıç'ı ziyaret etti. Ömer ve hastanedeki diğer çocuklara hediye götürdü.

1- Ankaragücü maçında sakatlanan Novak ile Uğurcan'a yoğun tedavi uygulandı. İki oyuncu da riske edilmeyecek.
2- Sosa, hafta başından itibaren Galatasaray maçına özel olarak hazırlandı. Arjantin'den özel antrenör dahi getirdi.
3- Ünal Karaman, tüm oyuncularıyla birebir görüştü. İstanbul'dan galibiyetle dönmek zorunda olduklarını vurguladı.
4- Kupa maçında alınan şok beraberlik sonrası oyuncuların yorgun olduğunu düşünen Ünal Karaman ekstra izin verdi.
5- Uğurcan'ın oynamayacağı netlik kazanınca 18'lik Arda ile kaleci antrenörü Metin Aktaş baba gibi ilgilendi.
6- Başkan Ahmet Ağaoğlu futbolcularla buluştu. Terlerinin son damlasına kadar mücadele etmelerini istedi.
7- Karaman, kadro darlığı nedeniyle stoper Toure'yi orta sahada denedi. Hosseini ve Hüseyin'i stoperde oynattı.
8- İki maçlık sessizliğini Ankaragücü'ne karşı bozan Hugo Rodallega hırslı. Takım arkadaşlarına gol sözü verdi.
9- Sakatlığı bulunan Pereira, takımın antrenmanını ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi. Galibiyet sözü aldı.
10- Yönetim Galatasaray maçının kazanılması durumunda özel bir prim verecek. Soyunma odasında açıklanacak.
  1. 10.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN