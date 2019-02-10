Hedef 3 puan
Galatasaray’ı ilk maçta 4’leyen Fırtına, rövanşı vermek istemiyor. Bordo-mavililer hafta boyunca bu maça konsantre oldu. İstanbul’dan galibiyetle dönmenin planları yapıldı.
ZARGO TOURE ORTAYA
Eksikler yüzünden teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray'a karşı arayış içerisinde. Başarılı çalıştırıcı, savunma hattında Hüseyin Türkmen'in partneri olarak Majid Hosseini'yi oynatmayı planlıyor. Zargo Toure orta sahaya kaydırılacak. Karaman bu hamlesiyle G.Saray'ın orta sahadaki sertliğine cevap vermeyi hesaplıyor.
MAÇ KADROSU
Trabzonspor, İstanbul'a Filip Novak ve Uğurcan Çakır olmadan gitti. İşte Fırtına'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu: Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Toure, Hosseini, Ali Osman, İbanez, Batuhan, Murat Cem, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Berkay, Nwakaeme, Amiri, Ekuban, Rodallega.
SOSA DÖNDÜ
Ligde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Jose Sosa'ya kavuştu. 33 yaşındaki futbolcu son olarak 18 Aralık 2018'de Beşiktaş maçında oynamıştı. Bu karşılaşmada sakatlanan Arjantinli yıldız 56 gündür takımdan uzaktı. Yoğun bir tedavi uygulanan usta oyuncu bugün Türk Telekom Stadı'nda Cimbom'a karşı forma giyebilecek.
Sosa, Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Ömer Asaf Kılıç'ı ziyaret etti. Ömer ve hastanedeki diğer çocuklara hediye götürdü.
1- Ankaragücü maçında sakatlanan Novak ile Uğurcan'a yoğun tedavi uygulandı. İki oyuncu da riske edilmeyecek.
2- Sosa, hafta başından itibaren Galatasaray maçına özel olarak hazırlandı. Arjantin'den özel antrenör dahi getirdi.
3- Ünal Karaman, tüm oyuncularıyla birebir görüştü. İstanbul'dan galibiyetle dönmek zorunda olduklarını vurguladı.
4- Kupa maçında alınan şok beraberlik sonrası oyuncuların yorgun olduğunu düşünen Ünal Karaman ekstra izin verdi.
5- Uğurcan'ın oynamayacağı netlik kazanınca 18'lik Arda ile kaleci antrenörü Metin Aktaş baba gibi ilgilendi.
6- Başkan Ahmet Ağaoğlu futbolcularla buluştu. Terlerinin son damlasına kadar mücadele etmelerini istedi.
7- Karaman, kadro darlığı nedeniyle stoper Toure'yi orta sahada denedi. Hosseini ve Hüseyin'i stoperde oynattı.
8- İki maçlık sessizliğini Ankaragücü'ne karşı bozan Hugo Rodallega hırslı. Takım arkadaşlarına gol sözü verdi.
9- Sakatlığı bulunan Pereira, takımın antrenmanını ziyaret ederek arkadaşlarına moral verdi. Galibiyet sözü aldı.
10- Yönetim Galatasaray maçının kazanılması durumunda özel bir prim verecek. Soyunma odasında açıklanacak.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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