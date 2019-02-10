Gökdeniz hoca olacak – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Gökdeniz hoca olacak

Gökdeniz hoca olacak
'un eski futbolcusu , kariyerine teknik direktör olarak devam edecek. Menajeri Anzor Gargayev " ile bağları güçlü. Teklifler de almaya başladı" dedi.
  1. 10.2.2019
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