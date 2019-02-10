‘Başımız dik geliriz’ – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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‘Başımız dik geliriz’

‘Başımız dik geliriz’

, maçı öncesi umutlu konuştu: “’a yakışır bir mücadele ortaya koyacağız”

Bordo-mavili ekibin hocası derbi atmosferlerinin farklı olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, deplasmanına 3 puan için gittiklerini belirtti. Karaman "'a yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Her şey güzel olacak. Buna inanıyorum. Sahada formayı giyecek olan her oyuncum elinden geleni yapacaktır. Derbi maçların atmosferi farklı olur ve buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Hata yapmadan rakibi hataya zorlayıp istediğimizi alacağız. 'dan başımız dik döneceğiz" dedi.

ÜÇ BÜYÜKLERE HİÇ YENİLMEDİ
Ünal Karaman bu sezon Trabzonspor'un başında Üç Büyüklere karşı hiç kaybetmedi. İlk yarıda evinde G.Saray'ı 4-0, F.Bahçe'yi 2-1 yendiler. ile de deplasmanda 2-2 berabere kaldılar.
  1. 10.2.2019
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