Antrenmanda rugby oynandı – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Antrenmanda rugby oynandı

Antrenmanda rugby oynandı

Bordo-mavililer, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Dünkü idmanda teknik direktör öğrencilerine rugby oynattı. Futbolcuların keyifli olduğu gözlendi. Başarılı hoca, idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptırdı. Oyuncular bol bol da şut attı.
  1. 10.2.2019
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