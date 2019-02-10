4’lük maçtan 6 oyuncu yok – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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4’lük maçtan 6 oyuncu yok

4’lük maçtan 6 oyuncu yok
Fırtına sezonun ilk yarısında 'ı 4-0'lık skorla sahadan silmişti. O maçın kadrosundan 6 isim bugün kadroda olmayacak. Devre arasında Onur ve Mustafa ile yollar ayrılmıştı. Olcay kadro dışı. Novak, Onazi ve Pereira ise sakatlıkları nedeniyle bugün yok.
  1. 10.2.2019
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