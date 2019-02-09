Trabzonspor'un derbilerde bileği bükülmüyor
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'un derbilerde bileği bükülmüyor

Trabzonspor'un derbilerde bileği bükülmüyor

Pazar günü oynanacak derbisi öncesi tüm sıkıntılara rağmen teknik direktör , oyuncuları motive etmek için büyük çaba harcıyor 52 yaşındaki hoca, İstanbul’dan zaferle döneceklerine inandığını söyledi.

Sezonun ilk yarısında , ve ile oynadığı maçlarda hiç mağlup olmayan Karaman, Cimbom'u 4-0, Fener'i de 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş ile de 2-2 kaldı. Fırtına derbilerde 8 gol atıp 3 tane yedi.

MORAL ZiYARETI

, Spor Toto 'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını dün 11.00'de sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira ve Uğurcan yer almazken, Pereira, idmanın bir bölümünü saha kenarından takip ederek takım arkadaşlarına moral verdi. Ayrıca antrenmanı Ticaret İlkokulu ve Gözde Kreşi öğrencileri ziyaret ederek, başarı diledi.

BİTİRİM İKİLİ
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Galatasaray derbisi öncesi gözler forvet hattında. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada takımının 4. golünü kaydeden Ekuban ile geçtiğimiz hafta Ankaragücü filelerini havalandıran Rodallega bu maçta da şüphesiz en çok beklenti duyulan isimleri… Sezon başında 'nin Leeds United takımından kiralanan Ekuban ilk Galatasaray derbisinin son bölümünde oyuna girmiş ve 90+3'te attığı golle de katkı sağlamıştı. Rodallega 10 golle takımın en skorer ismi.

840 GÜNLÜK HASRET

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son üç büyük rakibi karşısında 22 Ekim 2016'da Cimbom'u 2-0 yenerek İstanbul'da galip gelen Fırtına, daha sonra sahadan gülerek ayrılamadı. İstanbul'da galibiyet hasreti çeken Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanması halinde 840 gün sonra galip gelmiş olacak. Fırtına, söz konusu dönemde İstanbul'da 6 karşılaşma oynarken bu maçlarda 4 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.

  1. 9.2.2019
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