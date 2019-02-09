Trabzonspor'da Sosa dalya diyecek

Türkiye'de Beşiktaş ile Trabzonspor formasını giyen, bugüne kadar Süper Lig'de ise 99 maça çıkan Arjantinli, yarın görev alması durumunda 'dalya' diyecek. 2014-15'te ligde Beşiktaş forması ile 5 gol, 8 asist, 2015-16'da yine Beşiktaş forması ile 31 maçta 7 gol, 12 asistlik performans sergileyen Sosa, 2016-17'de ise Milan ile 18 maça çıktı ve 3 asist yapabildi. 2017-18'de Trabzonspor'a gelen tangocu, 25 lig maçında 2 asist yaparken, kaptanlığa ulaştığı bu sezon ise 16 maçta görev aldı ve 2 kez fileleri sarstı, 4 de gol pası verdi.

NOVAK VE SOSA HAZIR



Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Oldukça istekli gözüken Çek sol bekin kendisi için yapılan özel krampon ile Galatasaray derbisinde forma giyebileceği belirtildi. Sosa ise sakatlığı tamamen atlattı. Sadece maç eksiği bulunan tangocunun derbide ilk 11'de olmasa da yer alacağı belirtildi. Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan Uğurcan Çakır ise 5 gündür hiçbir antrenmana çıkmadı. Çakır'ın durumu, iğne tedavisine vereceği tepkiye bağlı.