Trabzonspor'da Sosa dalya diyecek
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'da Sosa dalya diyecek

Trabzonspor'da Sosa dalya diyecek

’in 16’ncı haftasında ile oynanan maçta sakatlanan ve yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Sosa, G.Saray derbisi ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de ile formasını giyen, bugüne kadar 'de ise 99 maça çıkan Arjantinli, yarın görev alması durumunda 'dalya' diyecek. 2014-15'te ligde Beşiktaş forması ile 5 gol, 8 asist, 2015-16'da yine Beşiktaş forması ile 31 maçta 7 gol, 12 asistlik performans sergileyen Sosa, 2016-17'de ise Milan ile 18 maça çıktı ve 3 asist yapabildi. 2017-18'de Trabzonspor'a gelen tangocu, 25 lig maçında 2 asist yaparken, kaptanlığa ulaştığı bu sezon ise 16 maçta görev aldı ve 2 kez fileleri sarstı, 4 de gol pası verdi.

NOVAK VE SOSA HAZIR

Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Oldukça istekli gözüken Çek sol bekin kendisi için yapılan özel krampon ile derbisinde forma giyebileceği belirtildi. Sosa ise sakatlığı tamamen atlattı. Sadece maç eksiği bulunan tangocunun derbide ilk 11'de olmasa da yer alacağı belirtildi. Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan Uğurcan Çakır ise 5 gündür hiçbir antrenmana çıkmadı. Çakır'ın durumu, iğne tedavisine vereceği tepkiye bağlı.

  1. 9.2.2019
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