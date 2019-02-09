Trabzonspor'da sahne Yusuf Yazıcı'nın!
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde teknik direktör Ünal Karaman’ın en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak.
Tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Cimbom'u affetmiyor. Sarı-kırmızılılara karşı 4 kez rakip olan genç oyuncu, bu periyotta 2 gol, 1 asistin altına imza attı, 3 gole katkı yaptı.
KART UYARISI
Teknık direktör Ünal Karaman'dan oyuncularına kart uyarısı geldi. Talebelerini gerek sakatlanmamaları gerekse kart görmemeleri için uyaran Karaman, Rodallega ve Ekuban'ı ayrıca ikaz etti. 3 sarı kartı bulunan iki futbolcu derbide kart görmemeleri durumunda Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.
ÖZEL PROGRAM
Ümranıyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında beklenen performansı sergileyemeyen Amiri'ye teknik heyet takviye idman programı verdi. İran Milli Takımı'ndan yorgun dönen oyuncunun, takımla aynı seviyeye gelebilmek için kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı ifade edildi.
HEDEF GALİBİYET
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Galatasaray ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Şahin, "Galataaray sahasında taraftar desteği ile iyi sonuçlar alıyor ama biz de zor maçların üstesinden gelen bir ekibiz. 3 puan alıp derbilerdeki iyi sonuçlara bir yenisini istiyoruz. Bunun için hazırız" dedi.
YOLCULUK BUGÜN
Karadeniz ekibi, bu sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Galatasaray derbisi için saat 13.15'te İstanbul'a hareket edecek. Taraftarın takımı uğurlaması ve İstanbul'da da havalimanında karşılayıp moral vermesi, destek olması bekleniyor.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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