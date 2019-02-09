Trabzonspor'da sahne Yusuf Yazıcı'nın!

Tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Cimbom'u affetmiyor. Sarı-kırmızılılara karşı 4 kez rakip olan genç oyuncu, bu periyotta 2 gol, 1 asistin altına imza attı, 3 gole katkı yaptı.



KART UYARISI



Teknık direktör Ünal Karaman'dan oyuncularına kart uyarısı geldi. Talebelerini gerek sakatlanmamaları gerekse kart görmemeleri için uyaran Karaman, Rodallega ve Ekuban'ı ayrıca ikaz etti. 3 sarı kartı bulunan iki futbolcu derbide kart görmemeleri durumunda Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.



ÖZEL PROGRAM



Ümranıyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında beklenen performansı sergileyemeyen Amiri'ye teknik heyet takviye idman programı verdi. İran Milli Takımı'ndan yorgun dönen oyuncunun, takımla aynı seviyeye gelebilmek için kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı ifade edildi.



HEDEF GALİBİYET



Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Galatasaray ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Şahin, "Galataaray sahasında taraftar desteği ile iyi sonuçlar alıyor ama biz de zor maçların üstesinden gelen bir ekibiz. 3 puan alıp derbilerdeki iyi sonuçlara bir yenisini istiyoruz. Bunun için hazırız" dedi.



YOLCULUK BUGÜN



Karadeniz ekibi, bu sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Galatasaray derbisi için saat 13.15'te İstanbul'a hareket edecek. Taraftarın takımı uğurlaması ve İstanbul'da da havalimanında karşılayıp moral vermesi, destek olması bekleniyor.