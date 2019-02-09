Trabzon'da hakem öfkesi!

Trabzon yerel basını Galatasaray derbisine atanan hakem Ümit Öztürk'e ve MHK'ye öfke kustu. Öztürk'ün bugüne kadar tüm yönetimlerinin Galatasaray lehine olduğuna vurgu yaptı. Son Nokta "Balık baştan kokar, MHK iyice saçmalamaya başladı. Galatasaraylı Ümit Öztürk'ü derbi maça atadı" ifadelerine yer verirken, Günebakış "Ümit Öztürk Galatasaraylı" manşetini kullandı. Karadeniz de "Galatasaray maçına Galatasaraylı hakem" başlığını atarken, Taka da hakem Ümit Öztürk'ün bugüne kadar verdiği kararlarla Galatasaray maçlarına damga vurduğunu yazdı. Kuzey Ekspres ise Öztürk için "Handikapları var" yorumuna yer verdi.



HİÇ KAYBETMEDİ



Bordo-mavili taraftarlar da Galatasaray'ın henüz mağlubiyet yaşamadığı Öztürk'ün kritik karşılaşmaya verilmesine büyük tepki gösterdi. Cimbom bugüne kadar 8 karşılaşmaya çıktığı Öztük ile 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarıkırmızılı futbolcular bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Öztürk sarı-kırmızılı takımın Alanya ve Akhisar karşılaşmalarında tartışmalı kararlara imza atmıştı. Akhisar sınavında iki takımdan da birer oyuncuyu kırmızı kart ile atmış ve iki tarafın da tepkisini çekmişti.



ADALET BEKLiYORUZ



Bordo-mavili taraftarlar, takımdaki sakatlıklara rağmen Galatasaray derbisinden galibiyet bekliyor. Mücadelenin berabere biteceğini düşündüğünü belirten Fahrettin Şahin, "Trabzonspor ve Galatasaray için bu maç dönüm noktası. İki tarafın da aynı düzeyde oynayacağını düşünüyorum. Berabere bitecektir" dedi. Ferdi Çalı, kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini kaydederek, "İnşallah kazanırız, kazanmamız lazım. Moral ve motivasyonu Galatasaray maçında almamız gerekiyor. Galip gelirsek bu tempo ile şampiyonluğa gideriz. Artık yüzümüz gülsün" diye konuştu. Emre Demir de "Trabzonspor'un, Galatasaray'ı 2-1 veya 3-1 yeneceğini düşünüyorum. Sakatlar var ama Trabzonspor'un gücünü herkes biliyor. Güçlü bir takımdır. Hakemler adaletli maç yönetsin, Trabzonspor kazanır" açıklamasında bulundu.



MİNİ YORUM | HAKEM KAOSU - MUSTAFA ÇULCU



Hakem Ümit Öztürk son dönemlerde büyük takım maçlarda görev alarak MHK'nin can simidi pozisyonuna geldi. Ancak Galatasaray karşılaşmalarında sık sık görev alması eleştirilere neden oldu. Ümit Öztürk pozitif futbola destek verip cesaretli, objektif kararlarla oyuna katkı sağlarsa zevkli bir derbi izleriz. Ancak o da bazıları gibi kolayı seçip VAR'a yaslanarak politik hakemlik yapmaya kalkarsa bizi yeni bir hakem kaosu bekliyor. Çağdaş ve adil olmalı. MHK'nin ligin başından bu yana 12 hakem üzerinde ligi taşıma ısrarı, diğer hakemlerin aşırı yıpranması nedeniyle en az yıpranmış olan çaresizce Ümit Öztürk atandı.