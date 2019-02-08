Ümit Öztürk tepkisi – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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tepkisi

Ümit Öztürk tepkisi

’nun pazar günkü derbiye ’ın ‘hiç maç kaybetmediği’ ’ü ataması bordo-mavili taraftarı isyan ettirdi.

MHK'NIN -Trabzonspor maçına 'ü ataması tartışma yarattı. Bordo-mavili taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın henüz mağlubiyet yaşamadığı Öztürk'ün kritik karşılaşmaya verilmesine büyük tepki gösterdi. Öztürk, Galatasaray'ın bugüne kadar 8 karşılaşmasını yönetirken sarı-kırmızılılar bu mücadelelerin 7'sini kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Galatasaraylı futbolcular bu maçlarda 1 görürken, rakiplerine ise 2 kırmızı kart çıktı. Öztürk için spor yazarı , yayıncı kuruluştaki konuşmasında, "Galatasaray taraftarıdır, babası da Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını yönetmesi hata olmuş" ifadelerini kullanmıştı.
  1. 8.2.2019
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