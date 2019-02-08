Tunahan için pasta kesildi – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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için pasta kesildi

Tunahan için pasta kesildi

Dünkü idmanın ardından Ergül'e doğum günü kutlaması yapıldı.

19 yaşına giren genç oyuncuya kesilen pastadan ilk dilimi kaptanlardan Joao Pereira ikram ederken, teknik heyet ve takım arkadaşları genç oyuncuyu tebrik etti. Büyük mutluluk yaşadığını belirten , hedefinin A takımda kalıcı olmak olduğunu dile getirdi.
  1. 8.2.2019
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