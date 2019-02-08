Trabzonspor gururumuz – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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gururumuz

Trabzonspor gururumuz

Bakan : Duygusal bir bağ hikayesi var aramızda.

Hazine ve Maliye Bakanı , NTV'de katıldığı canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlarken çok özel açıklamalarda bulundu. 'u tuttuğunu söyleyen, bunda da babasının önemli bir etkisi olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz. Memleketimizin takımı olduğu için değil, 'de birçok değeri, Anadolu kültürünü yansıttığı için. Gençlere sahip çıktığı için" dedi. Futbolun son dönemde kendisi için keyfini yitirdiğini belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti: İnsanların ortak bir paydada sosyalleşeceği bir konu olmaktan şiddet unsuru uygulayacağı bir noktaya gitti. Bu insanı üzüyor Ama Trabzonspor, son dönemlerde gençlerle çok kaliteli bir nesil tekrardan yakalamaya başladı. Geçen seneden çok daha başarılı bir top oynuyor. Bu da bizi yerli ve milli noktasında gururlandırıyor.
  1. 8.2.2019
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