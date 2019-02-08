Tahkim’den kötü haber – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Tahkim’den kötü haber

Tahkim’den kötü haber
'ın menajeri Necdet Ergezen 2017'de 400 bir euro tutan alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 'ye başvurmuş ve ardından konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na sevkedilmişti. , menajer Ergezen'i haklı bulunca konuyu 'na taşıdı. Tahkim de UÇK'nın kararını onadı. Bordo- mavililer, 400 bin euro'yu Ergezen'e ödeyecek.
  1. 8.2.2019
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