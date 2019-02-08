Sportif AŞ’de genel kurul – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Sportif AŞ’de genel kurul

Sportif AŞ’de genel kurul

ve . A.Ş'nin 2017- 2018 sezonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 'nde gerçekleştirildi.

ve . A.Ş'nin 2017- 2018 sezonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 'nde gerçekleştirildi. Toplantıda daha önce ilan edilen gündem maddelerinin sırasıyla görüşüldüğü açıklandı. Detaylı bilgilendirmenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacağı duyuruldu.
  1. 8.2.2019
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