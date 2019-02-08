Sosa ve gençlere özel antrenman

Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray'ın yer aldığı grup önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün tam kadro devam edecek.



FİLİP NOVAK SALONDA ÇALIŞTI

Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak çalışmalara başladı. Takımdan ayrı kondisyon salonunda çalışan Çek oyuncunun çok istekli olduğu öğrenildi. Bugünkü antrenmanda kendisini deneyecek olan Filip ağrı hissetmezse kadroya alınacak.