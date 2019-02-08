Sosa ve gençlere özel antrenman
Bordo-mavili takımda sürekli forma giyen oyuncular dünü dinlenerek geçirirken, sakatlığı büyük ölçüde geçen Jose Sosa ve genç futbolcular özel bir antrenman yaptı.
Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray'ın yer aldığı grup önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün tam kadro devam edecek.
FİLİP NOVAK SALONDA ÇALIŞTI
Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak çalışmalara başladı. Takımdan ayrı kondisyon salonunda çalışan Çek oyuncunun çok istekli olduğu öğrenildi. Bugünkü antrenmanda kendisini deneyecek olan Filip ağrı hissetmezse kadroya alınacak.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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