Sosa ve gençlere özel antrenman – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Sosa ve gençlere özel antrenman

Sosa ve gençlere özel antrenman

Bordo-mavili takımda sürekli forma giyen oyuncular dünü dinlenerek geçirirken, sakatlığı büyük ölçüde geçen ve genç futbolcular özel bir antrenman yaptı.

Sosa, Arda, Muzaffer Cem, Kağan, Ali Osman, Oğuzhan, Batuhan, Murat Cem, Tunahan, Kerem, Behlül, Berkay, Ebrar ve Koray'ın yer aldığı grup önce salonda ardından sahada kuvvet ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün tam kadro devam edecek.

FİLİP NOVAK SALONDA ÇALIŞTI
Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak çalışmalara başladı. Takımdan ayrı kondisyon salonunda çalışan Çek oyuncunun çok istekli olduğu öğrenildi. Bugünkü antrenmanda kendisini deneyecek olan Filip ağrı hissetmezse kadroya alınacak.

  1. 8.2.2019
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