Farkı kapatacağız – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Farkı kapatacağız

Farkı kapatacağız

büyük maçlarda büyük oynar. Kadromuz belki dar ama ekip ruhu ile savaşıyor. Kazanıp puan farkını kapatmak istiyoruz.”

Futbol Şube Sorumlusu , pazar günü konuk olacakları 'ı yenerek puan farkını kapatmak istediklerini söyledi. Bordo-mavili takım için bu tür karşılaşmaların her zaman farklı olduğunu hatırlatan Şahin, "Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynar. Yine aynı bilinçle motive olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kazanırsak rakiple puanları eşitleyeceğiz. Umarım başarırız ve ligdeki iddiamızı ortaya koyarız" dedi.

UĞURCAN-NOVAK ÜMİDİ
Sakat oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi veren Şahin, "Uğurcan ve Novak'ın az da olsa oynama ihtimalleri var. Sosa'nın durumuna ise bakılacak" dedi. Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Eksiklerimiz olsa da sahada yürekleriyle mücadele eden oyuncularımız var. Teknik direktörümüz özenle onları maça hazırlıyor. Şartlar ne olursa olsun mevcut oyuncularımızla sahaya çıkıp her maçta olduğu gibi yine üç puan için savaşacağız."
Yunus Emre SEL

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ
Haluk Şahin, 'nı da müzelerine getirmek istediklerini kaydetti. Çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalmalarının takımda bir moral bozukluğuna yol açmadığını belirten Şahin, "Deplasmanda bu durumu telafi edeceğiz. Kupayı müzemize getirmeyi çok istiyoruz. Belki ilk maçta bunu gösteremedik ancak rövanşta çok daha farklı olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

KUZEY IRAK GAZİSİNE FORMA
Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ve Ünal Karaman, 'ta operasyon sırasında yaralanan 'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Şahin ve Karaman, 28 Ocak'ta Kuzey 'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletip, oyuncuların imzaladığı formayı verdi.

  1. 8.2.2019
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