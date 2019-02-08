Farkı kapatacağız

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, pazar günü konuk olacakları Galatasaray'ı yenerek puan farkını kapatmak istediklerini söyledi. Bordo-mavili takım için bu tür karşılaşmaların her zaman farklı olduğunu hatırlatan Şahin, "Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynar. Yine aynı bilinçle motive olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kazanırsak rakiple puanları eşitleyeceğiz. Umarım başarırız ve ligdeki iddiamızı ortaya koyarız" dedi.



UĞURCAN-NOVAK ÜMİDİ

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili de bilgi veren Şahin, "Uğurcan ve Novak'ın az da olsa oynama ihtimalleri var. Sosa'nın durumuna ise bakılacak" dedi. Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Eksiklerimiz olsa da sahada yürekleriyle mücadele eden oyuncularımız var. Teknik direktörümüz Ünal Karaman özenle onları maça hazırlıyor. Şartlar ne olursa olsun mevcut oyuncularımızla sahaya çıkıp her maçta olduğu gibi yine üç puan için savaşacağız."

Yunus Emre SEL

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzelerine getirmek istediklerini kaydetti. Çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalmalarının takımda bir moral bozukluğuna yol açmadığını belirten Şahin, "Deplasmanda bu durumu telafi edeceğiz. Kupayı müzemize getirmeyi çok istiyoruz. Belki ilk maçta bunu gösteremedik ancak rövanşta çok daha farklı olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.



KUZEY IRAK GAZİSİNE FORMA

Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ve teknik direktör Ünal Karaman, Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Şahin ve Karaman, 28 Ocak'ta Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletip, oyuncuların imzaladığı formayı verdi.

