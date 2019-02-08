Cezaları 2 hafta sürdü! – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Cezaları 2 hafta sürdü!

Cezaları 2 hafta sürdü!

'un Medipol ile oynadığı maçta yaptıkları hatalar nedeniyle dinlendirmeye alınan orta hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi 'a iki haftalık aranın ardından 'de yeniden görev verildi.

Meler, Atiker Konyaspor-Yeni Malatyaspor, Aydınus ise Göztepe- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında düdük çalacak. İki isim yanlış kararları ile karşısında 'u yakmıştı
  1. 8.2.2019
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