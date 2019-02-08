Biletler bugün satışa çıkıyo – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Biletler bugün satışa çıkıyo

Biletler bugün satışa çıkıyo

maçında Trabzonsporlu taraftarlara ayrılan biletler bugün satışa sunulacak.

maçında Trabzonsporlu taraftarlara ayrılan biletler bugün satışa sunulacak. Fiyatı 100 TL olarak belirlenen biletler saat 11.00'den itibaren www. passo.com.tr adresi üzerinden satın alınabilecek. Pazar günü Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
  1. 8.2.2019
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