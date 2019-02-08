Amiri özel programla – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Amiri özel programla

Amiri özel programla
Ümraniyespor ile oynanan maçında beklenen performansı sergileyemeyen Vahid Amiri'ye teknik heyet takviye idman programı verdi. İran 'ndan yorgun dönen oyuncunun, takımla aynı seviyeye gelebilmek için kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı ifade edildi.
  1. 8.2.2019
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