Yaş ortalaması 23’e indirildi
Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu.
Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. Önceki gün 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu da profesyonel sözleşmeye imza attı ve ortalama 23'e indi. Fırtına'yı 24.5 yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan Başakşehir ise ligin en yaşlı takımı.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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