Yaş ortalaması 23’e indirildi

Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. Önceki gün 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu da profesyonel sözleşmeye imza attı ve ortalama 23'e indi. Fırtına'yı 24.5 yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan Başakşehir ise ligin en yaşlı takımı.