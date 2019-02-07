Yaş ortalaması 23’e indirildi – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Yaş ortalaması 23’e indirildi

Yaş ortalaması 23’e indirildi

Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu.

Bordo-mavililer, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı olmuştu. Önceki gün 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu da profesyonel sözleşmeye imza attı ve ortalama 23'e indi. Fırtına'yı 24.5 yaş ortalamasıyla takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan ise ligin en yaşlı takımı.

  1. 7.2.2019
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