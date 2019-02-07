Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Fırtına, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisine odaklandı. Sakat futbolcular Sosa, Novak ve Uğurcan, derbi öncesi 'İşte Trabzonspor ruhu' denecek bir harekete imza attı. Üç oyuncu teknik direktör Ünal Karaman ile görüşerek, "Bu maçta forma giymeyi çok istiyoruz. Sakatlığımız takımımızı yalnız bırakmaktan önemli değil. Gerekirse iğne ile de olsa sahaya çıkarız" ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularının gösterdiği bu duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Hepsiyle gurur duyuyorum. Ama hepsinden önemlisi bu takım ruhuyla gurur duyuyorum. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz ama bu inanç ve bağlılık olduğu sürece başarı gelecektir" dedi.