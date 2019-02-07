Kaleye kim geçecek?

Fırtına'nın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbide kaleyi hangi oyuncunun koruyacağı belirsizliğini koruyor. Sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu idmanların ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin kararı ile belli olacak. Uğurcan Çakır'ın forma giymemesi halinde kaleyi Arda Akbulut koruyacak.



ARDA GÜVEN VERDİ

Arda Akbulut, Uğurcan'ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ardından ilk kez Ümraniyespor karşısında A takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor maçının son 18 dakikasında Uğurcan Çakır'ın yerine görev yapan 18 yaşındaki eldiven, böylece kupada 2 maçta 108 dakika kaleyi korurken, gol yemedi. Esteban bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giymiş ve kalesinde 2 gol görmüştü.



ONUR'A FARK ATTI

Devre arasında Onur ve Esteban ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, genç kaleciler Uğurcan Çakır ile Arda Akbulut performanslarıyla güven verip deneyimli kalecilerin boşluğunu doldurdular. Ligin 12. haftasında kadro dışı bırakılan Onur, bu periyotta bin 80 dakika sahada kalırken kalesinde 18 gol, maç başına 1.5 gördü. Uğurcan ise ligde 8 maçta 720 dakika sahada kaldı ve 9 gol yedi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 342 dakika oynadı, 2 gole engel olamadı. Böylece Uğurcan Çakır, 12 resmi karşılaşmada bin 62 dakikada süre alıp 11 gol yiyerek maç başına 0.91 golle oynadı.



KURBAN KESİLDİ

Karadeniz ekibi bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Sakatlanan Sosa yaklaşık 2 aydır geri dönemezken, aşil tendonu kopan Onazi sezonu kapatmıştı. A.Gücü maçında da kaleci Uğurcan ve sol bek Novak da sakatlanmıştı. Yönetim, bir daha sakatlık yaşanmaması için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kurban kesti. Kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.