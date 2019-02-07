İndirime git Olcay – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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İndirime git Olcay

İndirime git Olcay

bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen ile yönetim masaya oturdu.

bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen ile yönetim masaya oturdu. Yönetim, yılda 1.7 milyon euro kazanan ve alacakları bulunan 31 yaşındaki sağ kanada, ' yap ve takıma katıl" teklifini sundu. Tecrübeli futbolcu bu öneriye sıcak bakarken, önümüzdeki hafta bir kez daha görüşme yapılacağı vurgulandı.

  1. 7.2.2019
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