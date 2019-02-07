İndirime git Olcay
Kadro dışı bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen Olcay Şahan ile yönetim masaya oturdu.
Kadro dışı bırakılan ama hiçbir takıma gitmeyen Olcay Şahan ile yönetim masaya oturdu. Yönetim, yılda 1.7 milyon euro kazanan ve alacakları bulunan 31 yaşındaki sağ kanada, 'İndirim yap ve takıma katıl" teklifini sundu. Tecrübeli futbolcu bu öneriye sıcak bakarken, önümüzdeki hafta bir kez daha görüşme yapılacağı vurgulandı.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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