Ibanez: Bana güvenin
Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı.
Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı. Bu sezon ligde 124 dakika görev alan 30 yaşındaki Arjantinli'nin, teknik direktör Ünal Karaman'a "Ben her zaman hazırım. Hangi maç olursa olsun, görev verdiğiniz anda çıkar gerekeni yaparım. Bana güvenin" dediği belirtildi.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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