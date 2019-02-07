Ibanez: Bana güvenin – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Ibanez: Bana güvenin

Ibanez: Bana güvenin

Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı.

Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı. Bu sezon ligde 124 dakika görev alan 30 yaşındaki Arjantinli'nin, teknik direktör 'a "Ben her zaman hazırım. Hangi maç olursa olsun, görev verdiğiniz anda çıkar gerekeni yaparım. Bana güvenin" dediği belirtildi.

  1. 7.2.2019
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