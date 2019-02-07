Ibanez: Bana güvenin

Ankaragücü maçında Novak'ın sakatlanması sonrası sol bek için tek alternatif İbanez kaldı. Bu sezon ligde 124 dakika görev alan 30 yaşındaki Arjantinli'nin, teknik direktör Ünal Karaman'a "Ben her zaman hazırım. Hangi maç olursa olsun, görev verdiğiniz anda çıkar gerekeni yaparım. Bana güvenin" dediği belirtildi.