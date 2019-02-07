Gökdeniz’e 855 bin euro – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Gökdeniz’e 855 bin euro

Gökdeniz’e 855 bin euro

'nın takımının, 'un efsane isimlerinden Gökdeniz 'e 855 bin euro borcu olduğu ortaya çıktı.

'nın takımının, 'un efsane isimlerinden Gökdeniz 'e 855 bin euro borcu olduğu ortaya çıktı. Tataristan ekibi, takımda 300 kez forma giyen eski futbolcusu hakkında, "Borcumuzu inkar etmiyoruz ve tamamını ödeyeceğiz. Ama kulübün efsane isminden, finansal durumla ilgili anlayış beklenmektedir" denildi.

  1. 7.2.2019
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