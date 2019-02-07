Gökdeniz’e 855 bin euro
Rusya'nın Rubin Kazan takımının, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Gökdeniz Karadeniz'e 855 bin euro borcu olduğu ortaya çıktı.
Rusya'nın Rubin Kazan takımının, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Gökdeniz Karadeniz'e 855 bin euro borcu olduğu ortaya çıktı. Tataristan ekibi, takımda 300 kez forma giyen eski futbolcusu hakkında, "Borcumuzu inkar etmiyoruz ve tamamını ödeyeceğiz. Ama kulübün efsane isminden, finansal durumla ilgili anlayış beklenmektedir" denildi.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Gökdeniz’e 855 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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