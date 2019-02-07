Gökdeniz’e 855 bin euro

Rusya'nın Rubin Kazan takımının, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Gökdeniz Karadeniz'e 855 bin euro borcu olduğu ortaya çıktı. Tataristan ekibi, takımda 300 kez forma giyen eski futbolcusu hakkında, "Borcumuzu inkar etmiyoruz ve tamamını ödeyeceğiz. Ama kulübün efsane isminden, finansal durumla ilgili anlayış beklenmektedir" denildi.