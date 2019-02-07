FIFA'dan Trabzon'a üç uyarı

Trabzonspor'da ekonomik sıkıntılar bitmek bilmiyor. Devre arasında ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı alan bordo-mavili kulüp, sezon sonunda yasağı kaldırmak ve gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için de çok ciddi bir kaynağı ihtiyaç duyuyor. UEFA, bordo-mavili yönetim ile yaptığı görüşmede, sezon sonuna kadar geçmiş dönem alacaklarını kapsayan 15 milyon euro civarında bir ödemenin yapılması durumunda transfer yasağının kaldırılacağı bilgisini verdi. Yönetim 5 aylık sürede bu sorunu çözmeye çalışacak.



BU AY İÇİNDE ÖDENIR

Ancak Karadeniz ekibine FIFA tarafından bir uyarı yazısı daha geldi. FIFA yetkilileri, Sosa ve Kucka transferleri için Milan'a 1 milyon 250 bin euro'nun en kısa zamanda ödenmesini, Novak için 200 bin euro'nun Midtjylland'ın hesabına aktarılması ve Burak için kalan ödemenin Beijing Guaon'a yapılmasını istedi. Bordo-mavili kulüp, 3 ödemenin bu ay içinde yapılacağı cevabını verdi. Fırtına'da yönetimin bu ödemeler için yoğun bir şekilde kaynak arayışına giriştiği, olumlu sonuca yakın olunduğu belirtiliyor.



İFLASIN EŞİĞİNDEYİZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, FIFA'dan gelen 3 uyarı üzerine isyan etti. Ağaoğlu, kendilerinden önceki dönemde UEFA ile imzalanan finansal fair-play kriterleri anlaşmasına uyulmadığını belirterek, "UEFA'ya bir önceki yönetim tarafından 2018'de gelir gider farkının 5 milyon euro'ya indirileceği sözü verilmiş. Ancak gelin görün ki bu fark 50 milyon euro'ya çıkarılmış. Bu gerçekten akıl işi değil. Şu an uçurumun kenarındayız, yani iflasın eşiğinden döndük mü dönmedik mi, bilmiyoruz ama üstesinden gelmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.