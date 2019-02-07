Aman dikkat Hugo
Galatasaray derbisi öncesi Rodallega sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Galatasaray derbisi öncesi Rodallega sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim pazar günü kart görürse 22. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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