Aman dikkat Hugo – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Aman dikkat Hugo

Aman dikkat Hugo

derbisi öncesi Rodallega ceza sınırında yer alıyor.

derbisi öncesi Rodallega ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim pazar günü kart görürse 22. haftadaki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör , Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.

  1. 7.2.2019
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