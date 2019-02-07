6 puanlık derbi
Karadeniz ekibi, pazar günü Galatasaray’ı yenerek ezeli rakibi ile puanları (36) eşitlemek istiyor.
Teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor maçının geride kaldığını, şu anda önceliklerinin ligde Galatasaray ile oynayacakları müsabakanın olduğunu söyledi. Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puanları eşitlemeyi hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer, Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Karaman, "Şartlar ne olursa olsun elimizdeki var olan sağlam oyuncularla hafta sonu deplasmanda önemli maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz" dedi.
DURMAK YOK
Fırtına, pazar günü G.Saray ile oynayacağı derbi için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi idmanı yaptı.
SOSA İLE KARAMAN GÖRÜŞTÜ
Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Galatasaray derbisi öncesi yüklemelere devam ediyor. Maça kadar hazır hale gelmek isteyen Sosa, teknik direktör Ünal Karaman ile de dün antrenman öncesi bir görüşme yaptı. 33 yaşındaki yıldızın pazar günü oynamak istediğini yenilediği öğrenildi.
GİRİŞLER YASAKLANDI
Yönetim Galatasaray derbisi öncesi yeni kararlar aldı. Artık bundan böyle İdmanların kapalı olması halinde Trabzonspor'un kamp yaptığı tesislere dışarıdan kimsenin sokulmaması kuralı getirildi. Yani basın mensupları, taraftarlar, menajerler ve ziyaretçiler tesislere giremeyecek, idari binaya alınacak.
- 7.2.2019
-
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
6 puanlık derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.