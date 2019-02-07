6 puanlık derbi

Teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor maçının geride kaldığını, şu anda önceliklerinin ligde Galatasaray ile oynayacakları müsabakanın olduğunu söyledi. Ligde 33 puanı bulunan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor, 36 puanla 2'nci sırada yer alan Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılarak hem puanları eşitlemeyi hem de zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma için bordo-mavililer, Ümraniyespor müsabakasının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Karaman, "Şartlar ne olursa olsun elimizdeki var olan sağlam oyuncularla hafta sonu deplasmanda önemli maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz" dedi.



DURMAK YOK

Fırtına, pazar günü G.Saray ile oynayacağı derbi için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi idmanı yaptı.



SOSA İLE KARAMAN GÖRÜŞTÜ

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Galatasaray derbisi öncesi yüklemelere devam ediyor. Maça kadar hazır hale gelmek isteyen Sosa, teknik direktör Ünal Karaman ile de dün antrenman öncesi bir görüşme yaptı. 33 yaşındaki yıldızın pazar günü oynamak istediğini yenilediği öğrenildi.



GİRİŞLER YASAKLANDI

Yönetim Galatasaray derbisi öncesi yeni kararlar aldı. Artık bundan böyle İdmanların kapalı olması halinde Trabzonspor'un kamp yaptığı tesislere dışarıdan kimsenin sokulmaması kuralı getirildi. Yani basın mensupları, taraftarlar, menajerler ve ziyaretçiler tesislere giremeyecek, idari binaya alınacak.