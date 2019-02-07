4. kez yaşadı
Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan Yusuf Yazıcı, bu sezon 4. kez bunu yaşadı.
Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan Yusuf Yazıcı, bu sezon 4. kez bunu yaşadı. 14. haftada 2-0 kazanılan Kayseri deplasmanında 16'da Yusuf'un vuruşu yan direkten çıkmıştı. 18. haftada 4-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde de 16'da kornerden direkt kaleye gelen vuruşu üst direkten dışarı gitmişti. Yusuf'un 3-1'lik Balıkesir kupa sınavının 22. dakikasındaki frikiğinde de top üst direkten oyuna dönmüştü.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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