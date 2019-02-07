4. kez yaşadı

Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan Yusuf Yazıcı, bu sezon 4. kez bunu yaşadı. 14. haftada 2-0 kazanılan Kayseri deplasmanında 16'da Yusuf'un vuruşu yan direkten çıkmıştı. 18. haftada 4-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde de 16'da kornerden direkt kaleye gelen vuruşu üst direkten dışarı gitmişti. Yusuf'un 3-1'lik Balıkesir kupa sınavının 22. dakikasındaki frikiğinde de top üst direkten oyuna dönmüştü.