4. kez yaşadı – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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4. kez yaşadı

4. kez yaşadı

Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan , bu sezon 4. kez bunu yaşadı.

Ümraniyespor maçında frikiği direğe takılan , bu sezon 4. kez bunu yaşadı. 14. haftada 2-0 kazanılan deplasmanında 16'da Yusuf'un vuruşu yan direkten çıkmıştı. 18. haftada 4-2 kaybedilen mücadelesinde de 16'da kornerden direkt kaleye gelen vuruşu üst direkten dışarı gitmişti. Yusuf'un 3-1'lik kupa sınavının 22. dakikasındaki frikiğinde de top üst direkten oyuna dönmüştü.

  1. 7.2.2019
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