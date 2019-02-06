Kaleye 16’lık takviye – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Kaleye 16’lık takviye

Kaleye 16’lık takviye

Fırtına, Onur ve Esteban'ın ayrılması, Ankaragücü karşılaşmasında Çakır'ın da sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.

Kadrosunda , Arda ve Muzaffer olmak üzere altyapıdan yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
  1. 6.2.2019
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