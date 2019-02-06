5 değişiklik birden – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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5 değişiklik birden

5 değişiklik birden

Teknik direktör , Aankaragücü maçından farklı olarak ilk 11'de 5 farklı isme görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Uğurcan'ın yerine kalede Arda, sol bekte Novak'ın yerine İbanez oynadı; Abdülkadir Parmak, Rodallega ve Toure dinlendirildi.
  1. 6.2.2019
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