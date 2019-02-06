5 değişiklik birden

Teknik direktör Ünal Karaman, Aankaragücü maçından farklı olarak ilk 11'de 5 farklı isme görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Uğurcan'ın yerine kalede Arda, sol bekte Novak'ın yerine İbanez oynadı; Abdülkadir Parmak, Rodallega ve Toure dinlendirildi.