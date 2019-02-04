Trabzonspor'a kötü haber: Uğurcan Çakır 5 hafta yok
Trabzonspor'da sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaleci Uğurcan Çakır en az 5 hafta sahalardan uzak kalacak.
- 4.2.2019 13:26
- Güncelleme: 4.2.2019 13:27
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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