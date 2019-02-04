Trabzonspor'a kötü haber: Uğurcan Çakır 5 hafta yok
04 Şubat 2019, Pazartesi
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'a kötü haber: 5 hafta yok

Trabzonspor'a kötü haber: Uğurcan Çakır 5 hafta yok

'da sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaleci en az 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ayrıntılar birazdan...
  1. 4.2.2019 13:26
  2. Güncelleme: 4.2.2019 13:27
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