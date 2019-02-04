Müjde! Sosa dönüyor...
Kaptan topla çalışmalara başladı. Trabzonspor’un Instagram hesabından Sosa videosu paylaşıldı ve “Yaklaşıyor yaklaşmakta olan” mesajı verildi.
Yokluğu çok aranan Jose Sosa'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 40 gündür takımdan ayrı kalan Arjantinli kaptanın dünkü antrenmanda topla çalışmalara başlaması camiayı sevindirdi.
Eski gücüne dönmek için yoğun bir çaba sarf eden 33 yaşındaki futbolcu 'kuvvet idmanlarını' sürdürüyor. Trabzonspor da resmi İnstagram hesabından deneyimli oyuncunun çalışmasını paylaştı. Videoda Sosa önce istasyon çalışması yapılan parkuru tamamlıyor ardından da şutunu atıyor. Topun nereye gittiğini söylemeye gerek bile yok. Yıldız isim
meşin yuvarlağı tam köşeden ağlarla buluşturuyor. Paylaşımdaki yazı da
video kadar ilgi çekti: Yaklaşıyor yaklaşmakta olan.
CİMBOM'A YETİŞEBİLİR
Sosa'nın sahaya inmesi, teknik direktör Ünal Karaman'ı da sevindirdi. Başarılı çalıştırıcı, sağlık heyetiyle görüşerek Arjantinli yıldızın son durumuyla ilgili anlık bilgiler alıyor. 33 yaşındaki futbolcunun kupada Ümraniyespor'a karşı oynama ihtimali çok az. Galatasaray'a yetişebilir.
Uğurcan MR'e girecek
Trabzonspor, Ankaragücü'nü mağlup ederken Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ı kaybetmişti. Novak'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edilirken Uğurcan'ın durumu bugün netleşecek. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden genç
kalecinin bugün MR'ının çekileceğini açıkladı. Sakatlığı ciddi çıkarsa yerine Arda Akbulut forma giyecek.
Adalet yok!
Trabzonspor'un eski başkanlarından Nuri Albayrak, PFDK kararlarını eleştirdi. Albayrak "40 bin kişilik statta, 27 bin taraftara ceza veriliyor. Komple stadı kapatsaydınız. Hakem mafyası var. Adaletsizlik devam ediyor. VAR'ı işlerine göre kullanıyorlar. İşlerine gelmediğinde yok. Böyle olmaz" diye konuştu.
3 puan Okay'dan
Kariyerini Celta Vigo'da sürdüren eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, takımının Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atan isim oldu. 85'te sakatlanıp oyundan çıktı. Bu sezon 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Celta Vigo bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek kümede kalma umutlarını artırdı. Okay Yokuşlu 3 puan sonrası keyifliydi.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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