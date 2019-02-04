Fırtına çıkacak

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında hücumda çok etkiliydi. Bordo-mavili futbolcular daha dikkatli olsa Fırtına farklı bir skor elde edebilirdi. Bordo-mavililer, 'hakem engellemesi' olmayınca 2. devredeki ilk galibiyeti aldı. Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşma rekoru kırıp, kaleye 20 şut yolladı. Gelecek maçlar için rakiplere gözdağı verdi.

LİGİN EN İYİSİ

Trabzonspor'un hücumdaki başarılı performansı rakamlara da döküldü. Bordo-mavili ekip, Şenol Güneş Stadı'nda toplam 23 puan topladı. Ünal Karaman ve öğrencileri bu alanda Süper Lig'in en iyisi konumundalar. 22 puanlı Galatasaray ve 21 puana sahip Yeni Malatyaspor'u solladılar. Karadeniz Fırtınası sadece bununla da yetinmedi. Trabzonspor geride kalan 20 haftada 107 isabetli şut atarak ligin en iyisi olarak göze çarpıyor. Karadeniz ekibi, Rodallega, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme gibi süper yıldızlarıyla rakipleri korkutuyor.

'Biz daha çok üzülüyoruz'

Son zamanlarda sosyal medyada çok eleştirilen Abdülkadir Ömür bu ifadelere A Spor'dan cevap verdi. Genç yıldız "Taraftar sürekli performansımızın yukarıda olmasını istiyor. Bazen iniş-çıkışlar yaşayabiliyoruz. İnanın kötü sonuçlara en çok biz üzülüyoruz" dedi. Abdülkadir, Trabzonspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek "Bu sezon kupayı kazanmayı çok istiyoruz. Bunu başarmak için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.