'Ömür'lük asistler

Hugo Rodallega da golü attı Abdülkadir Ömür bu sezon ligde 4. asistine ulaştı. Yıldız futtbolcu bu servislerin hepsini iç sahada gerçekleştirdi. Abdülkadir; Burak Yılmaz, Jose Sosa ve Caleb Ekuban'dan sonra Hugo Rodallega'ya da gol attırdı.

U-21 DE KAZANDI

Ağabeylerinden önce Trabzonspor ve Ankaragücü'nün altyapı takımları karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri Ahmet ve Ali Uygar kaydetti.

GOL NEDİR UNUTTULAR

Başkent ekibi Ankaragücü son olarak ligde Rize ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 20. dakikasında gol atmıştı. 6 maçtır fileleri sarsamıyorlar. Rize maçındaki uzun bölümle birlikte 610 dakikadır golleri yok.