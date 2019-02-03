Hugo dansı

Karadeniz Fırtınası sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini Ankaragücü'ne karşı aldı. Başakşehir ve Sivasspor maçlarında 'hakem engeline' takılan bordo-mavililer dün Şenol Güneş Stadı'nda transferin flaş ekibi Ankaragücü'nü konuk etti.

Başkent temsilcisi diri bir futbol oynarken, Trabzonspor hücumda etkiliydi. Maça da hızlı başlayıp Ankaragücü kalesini abluka altına aldı. Golü bulması da gecikmedi. Dakikalar 7'yi gösterirken Hugo Rodallega dillere destan bir golle fileleri sarsmayı bildi.

SAVUNMAYI ÇARESİZ BIRAKTI

Rodallega, meşin yuvarlağı Abdülkadir Ömür'den aldıktan sonra dünya yıldızlarını anımsatan bir golle ağları havalandırdı. Tıpkı Lionel Messi gibi, Zlatan İbrahimovic gibi rakip savunmayı ipe dizen Kolombiyalı yıldız topu boş ağlarla buluşturdu. Trab

zonspor bu golden sonra akın akın geldi. Bordo-mavili ekibin hücumcuları, rakip ceza sahası içinde defalarca topla buluşup, 20 şut attılar ancak bir türlü 2. golü bulamadılar. Son anlarda A.Gücü bastırdı. Kaleci Uğurcan "Dur" dedi, Fırtına 3 puanı aldı.

"BEN İŞİME BAKIYORUM"

Rodallega maç sonu şöyle konuştu: "3 puanı aldık. Şimdi eve gidip huzur içinde uyuyabiliriz. Sonrasında Ümraniye ve Galatasaray maçlarına bakacağız. Kontratımla ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. İşime odaklandım. İşim de gol atmak."