Evde tek başına!
Taraftarı önünde Ankaragücü’ne şans tanımayan Trabzonspor, iç sahada performansıyla zirveye çıktı.
Evinde 11 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Fırtına'yı 22 puanla Galatasaray, 21 puanla Yeni Malatyaspor, 20 puanla da Başakşehir takip ediyor. Evinde en çok puan toplayan takım olan Trabzonspor, oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü. Ankaragücü'nü deviren Trabzonspor, bu sezon sahasında en çok puan toplayan takım oldu.
YÖNETİM ÇALIŞIYOR
Ankaragücü karşılaşması öncesi Şenol Güneş Stadı'nda hareketli saatler yaşandı. Trabzonspor Yönetimi, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala toplantı yaptı. Stattaki toplantının ana gündem maddesinin UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleri olduğu öğrenildi. Kurallar doğrultusunda hareket eden yönetimin gelecek planlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldığı ifade edildi.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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