Evde tek başına!
03 Şubat 2019, Pazar
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Evde tek başına!

Evde tek başına!

Taraftarı önünde ’ne şans tanımayan , iç sahada performansıyla zirveye çıktı.

Evinde 11 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Fırtına'yı 22 puanla , 21 puanla Yeni Malatyaspor, 20 puanla da takip ediyor. Evinde en çok puan toplayan takım olan , oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü. 'nü deviren Trabzonspor, bu sezon sahasında en çok puan toplayan takım oldu.

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Ankaragücü karşılaşması öncesi Stadı'nda hareketli saatler yaşandı. Trabzonspor Yönetimi, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala toplantı yaptı. Stattaki toplantının ana gündem maddesinin ile yapılan görüşmeleri olduğu öğrenildi. Kurallar doğrultusunda hareket eden yönetimin gelecek planlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldığı ifade edildi.

  1. 3.2.2019
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