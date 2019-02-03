"Biz kaçırdıkça rakip gaza geldi"
Abdülkadir Parmak iyi oynadıklarını söyledi: "Çok gol kaçırdık ama sonunda 3 puanı aldık."
Evinde Ankaragücü'nü tek golle geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak orta sahadaki oyunu ile yine beğenildi. 24 yaşındaki genç isim, iyi bir futbol sergileyip rakibi boğduklarını söyledi.
Abdülkadir Parmak "3 puanı aldık bu sevindirici bir durum ama çok gol kaçırdık. Biz gol kaçırdıkça rakip gaza geliyor. Biraz geriliyor ortam. Bunu atlatmamız gerekiyor" dedi. Genç futbolcu "Sakatlıklar hepimizi üzüyor. Elimizde kalanlarla yola devam edece-ğiz" ifadelerini kullandı.
PARMAK MERKEZE
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Sivasspor maçı kadrosunu bozmadı. Aynı 11'i kullanan başarılı çalıştırıcı, Yiğidolara karşı kanatta görev yapan Abdülkadir Parmak, Ankaragücü mücadelesinde ise orta sahada oynadı.
İRANLILAR DÖNDÜ
Asya Kupası'nda İran formasıyla boy gösteren Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Trabzon'a geldikten sonra takımla birlikte sadece tek idmana çıkmışlardı. Maça kulübede başlayan Amiri ve Hosseini son dakikalarda oyuna dahil oldular.
- 3.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
"Biz kaçırdıkça rakip gaza geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.