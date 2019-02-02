Yol haritası belirlenecek

Yönetim, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak. Bugün 12.00'de statta bir araya gelecek yönetim, UEFA'nın iki ay içerisinde açıklayacağı kararın olumlu ya da olumsuz çıkması durumunda izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.