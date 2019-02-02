Yol haritası belirlenecek
Yönetim, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak.
Yönetim, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak. Bugün 12.00'de statta bir araya gelecek yönetim, UEFA'nın iki ay içerisinde açıklayacağı kararın olumlu ya da olumsuz çıkması durumunda izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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