Yol haritası belirlenecek – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Yol haritası belirlenecek

Yol haritası belirlenecek

Yönetim, ile yapılan kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak.

Yönetim, ile yapılan kriterleri görüşmelerinin detaylarını masaya yatıracak. Bugün 12.00'de statta bir araya gelecek yönetim, UEFA'nın iki ay içerisinde açıklayacağı kararın olumlu ya da olumsuz çıkması durumunda izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.

  1. 2.2.2019
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