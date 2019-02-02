Trabzonspor MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. İkinci devrenin ilk maçında hakem Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un hatalı kararları ile yenilen, geçen hafta da Alper Ulusoy'un skandalı ile 2 puan kaybeden Trabzonspor, bugün kazanıp telafi etmek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, yeni bir seri başlatmak istediklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. Kısıtlı kadromuz olduğu dönemde de iyi bir mücadele ortaya koyduk. İranlı oyuncularımızın geri dönüşü ile daha güçlü hale geldik. Ankaragücü maçı mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma. Bu arzumuzu herkes görecek" diye konuştu.



TRABZON 36-16 ÖNDE

Bordo-mavililer ile Ankaragücü, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 69 maçta bordomavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu periyotta rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.



EVİNDE ÇOK ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, başkent ekibi karşısında en farklı galibiyetini, 1991-92 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.



'ANKARAGÜCÜ'NÜ YENMEMİZ GEREK'

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ankaragücü ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Şahin, "Galatasaray ve Alanya'ya mağlup oldular. Transfer de yaptılar. Çok ciddi bir maç olacak ve bana göre çok zor geçecek. Futbolcularımız ve hocamız bu işin bilincinde. 3 puan almak istiyoruz. Üst sıralardan kopmayacaksak kazanmalıyız" diye konuştu.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

UĞURCAN

KAMİL

HÜSEYIN

HOSSEINI

NOVAK

TOURE

YUSUF

A. ÖMÜR

A. PARMAK

NWAKAEME

EKUBAN (HUGO)