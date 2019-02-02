Taraftar sokağa iniyor – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Taraftar sokağa iniyor

Taraftar sokağa iniyor

Bordo-mavili taraftarlar ligin ikinci yarısındaki hakem hataları ve verilen tribün cezalarına tepki göstermek amacıyla bugün büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek.

taraftarları sezonun ikinci yarısında sıklaşan hakem hataları ve verilen tribün cezalarına tepki göstermek için yürüyüşü yapacak. Trabzonspor'un etkili taraftar gruplarından Çılgınlar ve Farozlular'ın başını çektiği dev protesto yürüyüşü 12.00'de Gazipaşa yokuşundan başlayarak Stadı önünde son bulacak. , maçı sonrası 27 bin taraftara Ankaragücü maçına giriş yasağı koyarken, taraftarlar bugünkü yüşüyüşte isyanlarını dile getirecek. Organizasyona siyasiler, sivil toplum örgütleri ve yöneticilerin de katılması bekleniyor

2010-11 VURGUSU
Kulübün sosyal medya departmanı, yayınladığı videolarla taraflı tarafsız herkesin takdirini alıyor. Önceki gün Başkan Ağaoğlu'nun taraftara mektubunu yayınlayarak büyük beğeni alan Trabzonspor, dün de 2010-11 vurgusu yaptığı bir video paylaştı. 'Futbol şehri Trabzon' diye başlayan videoda "Bu şehirde bordonun karşılığı mavidir, bu şehirde tek takım tutulur, bu şehirde gazete ilk arka sayfadan okunur" diye devam ediyor. Son mesajda "Trabzon'un umudunu kırıldığını sananlar. Size bir sır. Trabzonlunun umudunun kırıldığı yerde inadı başlar" yorumu ile 2010-11 kupasının boş olan yeri gösteriliyor.

  1. 2.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taraftar sokağa iniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN