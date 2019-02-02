Taraftar sokağa iniyor

Trabzonspor taraftarları sezonun ikinci yarısında sıklaşan hakem hataları ve verilen tribün cezalarına tepki göstermek için protesto yürüyüşü yapacak. Trabzonspor'un etkili taraftar gruplarından Çılgınlar ve Farozlular'ın başını çektiği dev protesto yürüyüşü 12.00'de Gazipaşa yokuşundan başlayarak Şenol Güneş Stadı önünde son bulacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçı sonrası 27 bin taraftara Ankaragücü maçına giriş yasağı koyarken, taraftarlar bugünkü yüşüyüşte isyanlarını dile getirecek. Organizasyona siyasiler, sivil toplum örgütleri ve yöneticilerin de katılması bekleniyor



2010-11 VURGUSU

Kulübün sosyal medya departmanı, yayınladığı videolarla taraflı tarafsız herkesin takdirini alıyor. Önceki gün Başkan Ağaoğlu'nun taraftara mektubunu yayınlayarak büyük beğeni alan Trabzonspor, dün de 2010-11 vurgusu yaptığı bir video paylaştı. 'Futbol şehri Trabzon' diye başlayan videoda "Bu şehirde bordonun karşılığı mavidir, bu şehirde tek takım tutulur, bu şehirde gazete ilk arka sayfadan okunur" diye devam ediyor. Son mesajda "Trabzon'un umudunu kırıldığını sananlar. Size bir sır. Trabzonlunun umudunun kırıldığı yerde inadı başlar" yorumu ile 2010-11 kupasının boş olan yeri gösteriliyor.