Rodallega’ya kart uyarısı – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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’ya kart uyarısı

Rodallega’ya kart uyarısı

Ankaragücü maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Ankaragücü maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim bugün kart görürse 21. haftadaki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör , Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.

  1. 2.2.2019
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