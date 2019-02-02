Rodallega’ya kart uyarısı
Ankaragücü maçı öncesi Rodallega sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Ankaragücü maçı öncesi Rodallega sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü isim bugün kart görürse 21. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Kolombiyalı futbolcu ile görüşerek sakin kalmasını ve gereksiz yere kart görmemesini söyledi.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Rodallega’ya kart uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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