Puan kaybetmeyiz
Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Abdülkadir Parmak, artık puan kaybetmek istemediklerini söyledi.
Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Abdülkadir Parmak, artık puan kaybetmek istemediklerini söyledi. İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarının altını çizen Parmak, "Kaybettiğimiz puanlar bizi yarıştan uzaklaştırdı. Ankaragücü maçı bu anlamda çok kritik. Yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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