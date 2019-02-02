Puan kaybetmeyiz – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Puan kaybetmeyiz

Puan kaybetmeyiz

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken , artık puan kaybetmek istemediklerini söyledi.

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken , artık puan kaybetmek istemediklerini söyledi. İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarının altını çizen Parmak, "Kaybettiğimiz puanlar bizi yarıştan uzaklaştırdı. Ankaragücü maçı bu anlamda çok kritik. Yenip çıkışa geçeceğiz" dedi.

  1. 2.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Puan kaybetmeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN