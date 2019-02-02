"Kesinlikle doğru yerdeyim" – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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"Kesinlikle doğru yerdeyim"

"Kesinlikle doğru yerdeyim"

sol bek Novak, performansının sürekli artmasını takım bütünlüğüne bağlayarak, " bir laf olduğu için söylemiyorum ama burada gerçekten bir aile ortamı var" dedi.

sol bek Novak, performansının sürekli artmasını takım bütünlüğüne bağlayarak, " bir laf olduğu için söylemiyorum ama burada gerçekten bir aile ortamı var" dedi. 28 yaşındaki savunmacı, Çek basınına yaptığı açıklamada, "Geldiğim dönemde takımda çok sayıda Slovak oyuncu vardı. Ancak şu an onlar yok. Ben ise kesinlikle doğru kulüpteyim. Burada olmaktan dolayı her zaman mutluluk duyduğumu belirttim. Esas görevim savunma yapmak ama ekstra goller atmak beni daha fazla motive ediyor" diye konuştu.

  1. 2.2.2019
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