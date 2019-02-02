"Kesinlikle doğru yerdeyim"
Çek sol bek Novak, performansının sürekli artmasını takım bütünlüğüne bağlayarak, "Klişe bir laf olduğu için söylemiyorum ama burada gerçekten bir aile ortamı var" dedi.
Çek sol bek Novak, performansının sürekli artmasını takım bütünlüğüne bağlayarak, "Klişe bir laf olduğu için söylemiyorum ama burada gerçekten bir aile ortamı var" dedi. 28 yaşındaki savunmacı, Çek basınına yaptığı açıklamada, "Geldiğim dönemde takımda çok sayıda Slovak oyuncu vardı. Ancak şu an onlar yok. Ben ise kesinlikle doğru kulüpteyim. Burada olmaktan dolayı her zaman mutluluk duyduğumu belirttim. Esas görevim savunma yapmak ama ekstra goller atmak beni daha fazla motive ediyor" diye konuştu.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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