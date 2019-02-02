Bu kez affetmez – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Bu kez affetmez

Bu kez affetmez

ve ligde ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor.

ve ligde ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor. Antrenmanlarda da çok hırslı bir şekilde çalışan 24 yaşındaki santrfor, hücumda takıma çok şey katıyor. Kolombiyalı forvet Rodallega'ya da boş alan açan Ekuban, taraftarların da gönlünü fethetmiş durumda. Bu sezon 14 lig maçında 4 gol atıp 1 asist yapan Ekuban, 5 kupa maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.

  1. 2.2.2019
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