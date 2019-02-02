Bu kez affetmez
Kupada Balıkesirspor Baltok ve ligde Sivasspor ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor.
Kupada Balıkesirspor Baltok ve ligde Sivasspor ile oynanan maçlarda birer topu direkte patlayan Ekuban, bugün Ankaragücü filelerini sarsarak gollerine devam etmek istiyor. Antrenmanlarda da çok hırslı bir şekilde çalışan 24 yaşındaki santrfor, hücumda takıma çok şey katıyor. Kolombiyalı forvet Rodallega'ya da boş alan açan Ekuban, taraftarların da gönlünü fethetmiş durumda. Bu sezon 14 lig maçında 4 gol atıp 1 asist yapan Ekuban, 5 kupa maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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