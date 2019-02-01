Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
01 Şubat 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 20. haftasında yarın ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen idmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, 'nü yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

  1. 1.2.2019 18:54
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