Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen idmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, MKE Ankaragücü'nü yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda konuk edecek.
- 1.2.2019 18:54
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Trabzonspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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