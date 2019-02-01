Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. randevuda – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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ile 70. randevuda

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 70. randevuda

ile , yarın 'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında 'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

  1. 1.2.2019 11:17
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