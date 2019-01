Yeter artık PFDK!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki takımın mücadelesinde Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir'e mağlup olmuştu. Bordo-mavililer bu maçta 12 kritik hata yapan hakem Halil Umut Meler'e tepkilerini sürdürürken ikinci bir şoku da PFDK açıklamasıyla yaşadı.

Meler'in kötü yönetimini protesto eden tribünlere ağır ceza kesildi. PFDK, Kuzey Kale Arkası Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E; Doğu Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E, F; Güney Kale Arkası Alt I, J, K, L ile Üst Aktifbank B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları da bir sonraki ev sahibi olunan maçta bloke edileceğini duyurdu. PFDK, konu Trabzonspor olunca acımasız bir tavır sergiliyor. 27 bin taraftara, bir başka deyişle stadın 4'te 3'üne kesilen bu cezalar şehirde de tepkiyle karşılandı.

Bordo-mavili taraftarlar "Böyle adalet olmaz. Bizi mağdur ediyorlar. Trabzon, Türkiye'nin çimentosudur. Art niyetli insanlar futbolu kullanıyor" ifadelerini kullandılar. Daha önce Yeni Malatyaspor, Alanya ve Beşiktaş deplasmanlarında da bordo-mavili taraftarlar aynı şekilde cezalandırılmıştı. Ayrıca iç sahada Çaykur Rize mücadelesi sonrası da tribünlerin büyük bölümüne 'bloke' cezası gelmişti.



CEZA YAĞDI

Karadeniz ekibinde sadece taraftarlara değil herkese ceza yağıyor. Yönetici Özer Özbayraktar, görevli Gökhan Kandemir'e de para ve hak mahrumiyeti cezaları kesildi. Daha önce de yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e 1 maç ceza verilmişti.

?

TAHKİM'E BAŞVURUYORLAR

Bordo-mavili kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz edecek. Trabzonsporlu idareciler "Taraftarımız bu ağır cezaları hak etmedi. Bir stadın tamamına yakının cezalandırmanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Tahkim'e itirazda bulunacağız" dediler.